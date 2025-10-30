SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Schindler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 253,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 3,953 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 138,34 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 29.10.2025 auf 288,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 13,83 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 30,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at