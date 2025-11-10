Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Index im Fokus
|
10.11.2025 15:59:00
Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu
Am Montag legt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 1,25 Prozent auf 2 031,02 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 017,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 034,48 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der SLI auf 2 022,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 981,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI auf 1 942,28 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,70 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 4,73 Prozent auf 281,10 CHF), Julius Bär (+ 3,50 Prozent auf 56,26 CHF), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 97,94 CHF), Sandoz (+ 2,76 Prozent auf 54,34 CHF) und Adecco SA (+ 2,64 Prozent auf 24,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-1,36 Prozent auf 12 360,00 CHF), Swisscom (-0,75 Prozent auf 598,50 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 210,10 CHF), Schindler (-0,49 Prozent auf 282,80 CHF) und Swiss Life (-0,23 Prozent auf 871,40 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 274 239 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,252 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swisscom AGmehr Nachrichten
|
17:59
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58