Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Montag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Montag legt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 1,25 Prozent auf 2 031,02 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 017,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 034,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der SLI auf 2 022,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1 981,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI auf 1 942,28 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5,70 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 4,73 Prozent auf 281,10 CHF), Julius Bär (+ 3,50 Prozent auf 56,26 CHF), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 97,94 CHF), Sandoz (+ 2,76 Prozent auf 54,34 CHF) und Adecco SA (+ 2,64 Prozent auf 24,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-1,36 Prozent auf 12 360,00 CHF), Swisscom (-0,75 Prozent auf 598,50 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 210,10 CHF), Schindler (-0,49 Prozent auf 282,80 CHF) und Swiss Life (-0,23 Prozent auf 871,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 274 239 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,252 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at