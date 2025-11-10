Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SIX-Handel im Fokus
|
10.11.2025 17:59:11
Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI
Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 1,29 Prozent auf 2 031,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 017,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 034,48 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Der SLI stand vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 1 981,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI mit 1 942,28 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 3,91 Prozent auf 278,90 CHF), Adecco SA (+ 3,31 Prozent auf 25,00 CHF), Julius Bär (+ 3,02 Prozent auf 56,00 CHF), Logitech (+ 2,78 Prozent auf 97,58 CHF) und Temenos (+ 2,27 Prozent auf 74,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,58 Prozent auf 599,50 CHF), Schindler (-0,42 Prozent auf 283,00 CHF), Lindt (-0,40 Prozent auf 12 480,00 CHF), ams-OSRAM (-0,20 Prozent auf 9,98 CHF) und Sika (+ 0,03 Prozent auf 152,25 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 311 174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
10.11.25
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|SLI aktuell: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|26,70
|6,04%
|ams-OSRAM AG
|10,70
|-2,55%
|Julius Bär
|60,14
|3,58%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 370,00
|0,60%
|Logitech S.A.
|105,40
|1,64%
|Roche AG (Genussschein)
|278,90
|3,91%
|Schindler AG (PS)
|304,00
|0,66%
|Sika AG
|164,60
|0,30%
|Swiss Re AG
|160,95
|1,67%
|Swisscom AG
|643,00
|-0,08%
|Temenos AG
|79,25
|5,39%
|UBS
|33,07
|1,41%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615,80
|1,55%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 031,69
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.