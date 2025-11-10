Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI

Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 1,29 Prozent auf 2 031,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 017,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 034,48 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 1 981,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI mit 1 942,28 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 3,91 Prozent auf 278,90 CHF), Adecco SA (+ 3,31 Prozent auf 25,00 CHF), Julius Bär (+ 3,02 Prozent auf 56,00 CHF), Logitech (+ 2,78 Prozent auf 97,58 CHF) und Temenos (+ 2,27 Prozent auf 74,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,58 Prozent auf 599,50 CHF), Schindler (-0,42 Prozent auf 283,00 CHF), Lindt (-0,40 Prozent auf 12 480,00 CHF), ams-OSRAM (-0,20 Prozent auf 9,98 CHF) und Sika (+ 0,03 Prozent auf 152,25 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 311 174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

