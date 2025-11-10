Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SIX-Handel im Fokus 10.11.2025 17:59:11

Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI

Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI

Der SLI beendete den Montagshandel im Plus.

Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 1,29 Prozent auf 2 031,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,813 Prozent auf 2 022,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 017,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 034,48 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 1 981,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SLI mit 1 942,28 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 3,91 Prozent auf 278,90 CHF), Adecco SA (+ 3,31 Prozent auf 25,00 CHF), Julius Bär (+ 3,02 Prozent auf 56,00 CHF), Logitech (+ 2,78 Prozent auf 97,58 CHF) und Temenos (+ 2,27 Prozent auf 74,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0,58 Prozent auf 599,50 CHF), Schindler (-0,42 Prozent auf 283,00 CHF), Lindt (-0,40 Prozent auf 12 480,00 CHF), ams-OSRAM (-0,20 Prozent auf 9,98 CHF) und Sika (+ 0,03 Prozent auf 152,25 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 311 174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 26,70 6,04% Adecco SA
ams-OSRAM AG 10,70 -2,55% ams-OSRAM AG
Julius Bär 60,14 3,58% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 370,00 0,60% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 105,40 1,64% Logitech S.A.
Roche AG (Genussschein) 278,90 3,91% Roche AG (Genussschein)
Schindler AG (PS) 304,00 0,66% Schindler AG (PS)
Sika AG 164,60 0,30% Sika AG
Swiss Re AG 160,95 1,67% Swiss Re AG
Swisscom AG 643,00 -0,08% Swisscom AG
Temenos AG 79,25 5,39% Temenos AG
UBS 33,07 1,41% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 615,80 1,55% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 031,69 1,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen