SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 93,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,496 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.04.2024 auf 64,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 900,96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 30,99 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 995,78 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Sensirion-Papiers fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at