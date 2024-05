SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr bedeutet

Am 16.05.2023 wurde das SKAN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SKAN-Aktie investiert, befänden sich nun 120,482 SKAN-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SKAN-Aktien wären am 15.05.2024 9 867,47 CHF wert, da der Schlussstand 81,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,33 Prozent eingebüßt.

SKAN war somit zuletzt am Markt 1,80 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der SKAN-Aktie fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Ein SKAN-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at