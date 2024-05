SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,57 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SoftwareONE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,692 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2024 gerechnet (16,20 CHF), wäre das Investment nun 1 193,81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 19,38 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 2,56 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 wagte die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SoftwareONE-Papiers auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at