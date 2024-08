SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SoftwareONE von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.08.2023 wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18,27 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SoftwareONE-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,735 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 899,84 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 05.08.2024 auf 16,44 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 899,84 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,02 Prozent.

SoftwareONE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,64 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Anteils fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Die SoftwareONE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

