SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,94 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,036 Stadler Rail-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 19,62 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,44 Prozent.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 1,96 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Stadler Rail-Aktie lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at