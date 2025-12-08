SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,05 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Stadler Rail-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 498,753 Stadler Rail-Anteilen. Die gehaltenen Stadler Rail-Papiere wären am 05.12.2025 9 785,54 CHF wert, da der Schlussstand 19,62 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,14 Prozent verringert.

Insgesamt war Stadler Rail zuletzt 1,96 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Stadler Rail-Papiere fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Stadler Rail-Papiers wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at