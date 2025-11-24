SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht

Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die V-Zug-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,211 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 40,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,91 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 51,09 Prozent.

Das Börsendebüt der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at