V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Hochrechnung
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht
Das V-Zug-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die V-Zug-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,211 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 40,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,91 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 51,09 Prozent.
Das Börsendebüt der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zugmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.25
|Erwarteter Nettoerlös im Jahr 2025 leicht unter Vorjahr (EQS Group)
|
29.10.25
|Expected Net Sales 2025 slightly below the previous year (EQS Group)
|
27.10.25
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu V-Zugmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
|40,20
|-0,50%