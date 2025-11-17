V-Zug Aktie

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

Investmentbeispiel 17.11.2025 10:03:54

SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem V-Zug-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 207,039 V-Zug-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 40,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 426,50 CHF wert. Mit einer Performance von -15,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das Börsendebüt der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Das V-Zug-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

