SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Varia US Properties eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Varia US Properties-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 42,90 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 23,310 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 787,88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 21,21 Prozent gesunken.

Varia US Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 342,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at