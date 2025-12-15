SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 463,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,598 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Aktien wären am 12.12.2025 14 449,24 CHF wert, da der Schlussstand 669,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 44,49 Prozent.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at