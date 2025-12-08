SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 409,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 2,445 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 1 647,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 674,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 64,79 Prozent.

Vaudoise Versicherungen war somit zuletzt am Markt 1,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at