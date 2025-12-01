SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 471,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 0,212 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Anteile wären am 28.11.2025 141,83 CHF wert, da der Schlussstand 668,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 41,83 Prozent.

Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 1,93 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at