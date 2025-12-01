Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Vaudoise Versicherungen Aktie

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

Frühes Investment 01.12.2025 10:04:31

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 471,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 0,212 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Anteile wären am 28.11.2025 141,83 CHF wert, da der Schlussstand 668,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 41,83 Prozent.

Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 1,93 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

