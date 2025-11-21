Warteck Invest Aktie
SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren
Am 21.11.2015 wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1 695,32 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0,059 Warteck Invest-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,84 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 20.11.2025 auf 1 930,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,84 Prozent angewachsen.
Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 600,45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
