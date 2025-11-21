Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Warteck Invest-Investment im Blick 21.11.2025 10:04:50

SPI-Wert Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.11.2015 wurde die Warteck Invest-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1 695,32 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0,059 Warteck Invest-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,84 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Anteils am 20.11.2025 auf 1 930,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,84 Prozent angewachsen.

Warteck Invest markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 600,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Warteck Invest AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warteck Invest AG (N) 2 050,00 0,49% Warteck Invest AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen