Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
15.01.2026 17:18:02
Spotify Announces Upcoming Changes To Premium Subscription Pricing
(RTTNews) - Spotify Technology S.A. (SPOT) said on Thursday that it will update pricing for its Premium subscriptions, with changes rolling out over the next month for subscribers in the United States, Estonia, and Latvia.
The company noted that affected Premium users will receive an email explaining how the update applies to their specific plans, while new subscribers can view the latest pricing details directly on Spotify's Premium webpage.
Spotify said periodic pricing adjustments reflect the value of its service and are intended to support continued investment in product improvements.
SPOT is currently trading at $524.46 down $4.46 or 0.84 percent on the New york Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
Analysen zu Spotify
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Spotify
|434,50
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.