SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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05.08.2026 05:17:19
SSR Mining Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - SSR Mining Inc. (SSRM) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $97.29 million, or $0.47 per share. This compares with $90.07 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, SSR Mining Inc. reported adjusted earnings of $137.01 million or $0.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $443.79 million from $405.45 million last year.
SSR Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $97.29 Mln. vs. $90.07 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.42 last year. -Revenue: $443.79 Mln vs. $405.45 Mln last year.
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