Starke Zahlen von Meta und Microsoft treiben NVIDIA-Aktie an

Mit Rückenwind durch starke Quartalsbilanzen von Meta und Microsoft legt auch die NVIDIA-Aktie am Donnerstag deutlich zu.

• NVIDIA-Aktie gefragt• Starke Zahlen von Techunternehmen wirken nach• NVIDIA aLs Profiteur von KI-Investitionen

An der NASDAQ geht es für den Anteilsschein von NVIDIA zeitweise 4,34 Prozent auf 113,65 US-Dollar nach oben.

Zahlen von Meta und Microsoft stützen

Obwohl Nachrichten von Seiten des Unternehmens selbst Mangelware sind, treiben positive Branchennews die Aktie an. Mit der Facebook-Mutter Meta und dem Technologieriesen Microsoft hatten am Vorabend Börsenschwergewichte starke Bilanzen präsentiert.

Meta hatte nicht nur die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen, Anleger honorierten auch die Investitionspläne des Unternehmens: Für seine KI-Vorhaben nimmt das Unternehmen mehr Geld in die Hand. Allein 2025 sollen die Investitionen zwischen 64 und 72 Milliarden US-Dollar liegen - vorrangig will man dabei in Rechenzentren investieren.

Für NVIDIA als größten Hersteller von KI-Chips sind das überaus positive Neuigkeiten.

Auch bei Microsoft liefen die Geschäfte deutlich besser als erwartet. Dabei haben Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste für eine starke Umsatz- und Gewinnentwicklung gesorgt. Wie die Rivalen Amazon Web Services und Alphabets Google Cloud Platform hat auch Microsoft massiv Geld in den Ausbau von Datencentern für Rechenleistung gesteckt und diese mit KI-Funktionen aufgerüstet.



Redaktion finanzen.at