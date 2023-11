Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,21 Prozent höher bei 4 229,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,635 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,021 Prozent stärker bei 4 179,35 Punkten, nach 4 178,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 234,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 166,89 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 112,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 4 317,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 728,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,67 Prozent nach oben. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2,57 Prozent auf 173,98 EUR), Siemens (+ 2,37 Prozent auf 133,00 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 44,48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,07 Prozent auf 38,99 EUR) und Enel (+ 1,32 Prozent auf 6,17 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Flutter Entertainment (-10,22 Prozent auf 123,00 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,94 Prozent auf 370,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 57,29 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,21 Prozent auf 2,58 EUR) und Eni (-0,11 Prozent auf 14,96 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 881 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

