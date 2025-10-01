DHL Group Aktie
|37,80EUR
|-0,21EUR
|-0,55%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38,16 €
|
Abst. Kursziel*:
10,06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für DHL Group auf 42 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.09.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
29.09.25
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.09.25
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, Kauf (EQS Group)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
25.09.25
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy (EQS Group)