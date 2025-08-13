DHL Group Aktie
|41,47EUR
|0,12EUR
|0,29%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Quartalszahlen von 39,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs begründete die Zielerhöhung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Anpassung des Bewertungszeitraums im Modell. Der Konzern könnte seine Jahresziele knapp erreichen, eine Gewinnwarnung sei aber ebenso denkbar. Es blieben viele Unsicherheiten./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,07%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
