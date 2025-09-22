DHL Group Aktie
|37,17EUR
|-0,52EUR
|-1,38%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Erholung der Bonner erfolge nicht im Expresstempo, schrieb Muneeba Kayani am Montag angesichts einer wohl weiteren Abschwächung der Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
37,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,84%
|
Analyst Name::
Muneeba Kayani
|
KGV*:
-
