DHL Group Aktie

37,17EUR -0,52EUR -1,38%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

22.09.2025 10:20:58

DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Erholung der Bonner erfolge nicht im Expresstempo, schrieb Muneeba Kayani am Montag angesichts einer wohl weiteren Abschwächung der Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
37,69 € 		Abst. Kursziel*:
-7,14%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,84%
Analyst Name::
Muneeba Kayani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

