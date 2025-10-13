DHL Group Aktie
|38,73EUR
|0,73EUR
|1,92%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
38,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,59%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,05%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.25
|DHL-Aktie unbeeindruckt: Verbraucher könne sich bei Netzagentur zu Postdienstleistungen beschweren (dpa-AFX)
|
07.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.10.25
|Gute Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|11:52
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|38,73
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:54
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:24
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|11:20
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:17
|Roche Buy
|UBS AG
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:04
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.