Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Am dritten Tag der Woche legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Euro STOXX 50 schloss nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 131,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,627 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,018 Prozent stärker bei 4 129,91 Punkten in den Handel, nach 4 129,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 153,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 121,31 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 236,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 4 305,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 328,65 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,29 Prozent auf 134,20 EUR), Eni (+ 1,24 Prozent auf 15,37 EUR), Ferrari (+ 1,04 Prozent auf 273,92 EUR), BMW (+ 0,83 Prozent auf 96,78 EUR) und Infineon (+ 0,49 Prozent auf 30,77 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Enel (-1,62 Prozent auf 5,85 EUR), Allianz (-1,52 Prozent auf 226,95 EUR), adidas (-1,45 Prozent auf 157,62 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 19,71 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 371,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 634 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 356,229 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

