Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich

Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,16 Prozent stärker bei 4 635,26 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,963 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 572,13 Zählern und damit 0,221 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 582,26 Punkte).

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 572,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 639,05 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 4,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 4 521,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 049,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 173,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,71 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 639,05 Punkte. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,53 Prozent auf 61,26 EUR), Ferrari (+ 1,98 Prozent auf 312,75 EUR), BASF (+ 1,56 Prozent auf 45,66 EUR), adidas (+ 1,24 Prozent auf 177,86 EUR) und BMW (+ 1,15 Prozent auf 94,77 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,35 EUR), Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 23,05 EUR), Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 183,80 EUR) und SAP SE (-0,47 Prozent auf 160,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 759 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 341,297 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,99 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at