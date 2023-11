Starker Wochentag in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,95 Prozent fester bei 4 099,59 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,522 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,210 Prozent höher bei 4 069,65 Punkten, nach 4 061,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 100,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 049,87 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 4 174,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 407,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 01.11.2022, mit 3 651,02 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,31 Prozent zu. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 2,96 Prozent auf 18,02 EUR), Flutter Entertainment (+ 2,48 Prozent auf 132,25 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,93 Prozent auf 2,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,74 Prozent auf 385,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,64 Prozent auf 56,34 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2,40 Prozent auf 42,49 EUR), Bayer (-0,90 Prozent auf 40,30 EUR), adidas (-0,20 Prozent auf 166,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,27 Prozent auf 36,86 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 100,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 320 199 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 335,104 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

