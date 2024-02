Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag fester

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 17 140,29 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,730 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,197 Prozent auf 17 102,08 Punkte an der Kurstafel, nach 17 068,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 17 144,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 063,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,378 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 555,13 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Stand von 15 900,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 397,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 198,45 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 13,93 EUR), Porsche (+ 2,38 Prozent auf 80,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 68,22 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 33,20 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,79 Prozent auf 45,95 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Healthineers (-3,90 Prozent auf 52,78 EUR), Rheinmetall (-2,16 Prozent auf 393,20 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 187,30 EUR), EON SE (-0,79 Prozent auf 11,94 EUR) und Covestro (-0,75 Prozent auf 47,49 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 710 763 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 192,112 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

