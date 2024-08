Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt schicken den DAX am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 18 248,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,724 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,290 Prozent fester bei 18 236,02 Punkten, nach 18 183,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 253,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 235,64 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,61 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 18 518,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 738,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der DAX einen Stand von 15 789,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,82 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 7,44 Prozent auf 28,23 EUR), Rheinmetall (+ 0,64 Prozent auf 566,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,97 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,63 Prozent auf 95,28 EUR) und BASF (+ 0,56 Prozent auf 42,36 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-0,22 Prozent auf 63,32 EUR), Henkel vz (-0,13 Prozent auf 78,00 EUR), MTU Aero Engines (-0,11 Prozent auf 267,10 EUR), Deutsche Börse (-0,10 Prozent auf 192,15 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,06 Prozent auf 136,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 069 298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,061 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Mit 8,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

