Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch erhöhte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,27 Prozent auf 26 050,07 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 248,687 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,054 Prozent auf 25 738,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 724,51 Punkten am Vortag.

Bei 26 116,72 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 723,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 26 296,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, lag der MDAX noch bei 26 245,40 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bei 28 331,36 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 2,94 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 19,64 Prozent auf 22,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,34 Prozent auf 39,39 EUR), HENSOLDT (+ 4,05 Prozent auf 34,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,51 Prozent auf 28,88 EUR) und PUMA SE (+ 3,40 Prozent auf 41,67 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-10,53 Prozent auf 4,94 EUR), K+S (-1,95 Prozent auf 12,80 EUR), Jungheinrich (-0,98 Prozent auf 30,34 EUR), LANXESS (-0,92 Prozent auf 24,73 EUR) und Lufthansa (-0,91 Prozent auf 7,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 685 681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,276 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

