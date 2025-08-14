HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In Sachen Auftragseingang habe der Technologiekonzern für Entspannung gesorgt, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Halbleitersegment habe sich die Lage nach einem schwachen ersten Quartal verbessert./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.