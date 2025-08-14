JENOPTIK Aktie
|18,29EUR
|-0,25EUR
|-1,35%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In Sachen Auftragseingang habe der Technologiekonzern für Entspannung gesorgt, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Halbleitersegment habe sich die Lage nach einem schwachen ersten Quartal verbessert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,57 €
|
Abst. Kursziel*:
56,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
13.08.25
|ROUNDUP/US-Zollpolitik: Jenoptik mit Rückgängen - vorsichtiger für 2025 (dpa-AFX)
|
13.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.08.25
|Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.25
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)