JENOPTIK Aktie
|17,56EUR
|0,04EUR
|0,23%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Übergangsjahr für den Technologiekonzern aus Jena, doch Vorstandschef Stefan Traeger sei zuversichtlich, dass das zweite Halbjahr letztlich eine Belebung bringe, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,59 €
|
Abst. Kursziel*:
64,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,15%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
19.09.25
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.09.25
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.09.25
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|17,63
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:07
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:48
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK