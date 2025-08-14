JENOPTIK Aktie
|18,36EUR
|-0,18EUR
|-0,97%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 19 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Technologiekonzern sei der Auftragseingang zwar gut gewesen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sollte aber noch nicht auf das zweite Halbjahr hochgerechnet werden./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
18,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten
|
12:27
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
13.08.25
|ROUNDUP/US-Zollpolitik: Jenoptik mit Rückgängen - vorsichtiger für 2025 (dpa-AFX)
|
13.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.08.25
|Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)