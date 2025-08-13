JENOPTIK Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Profitabilität hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Der Experte senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
