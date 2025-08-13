FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Profitabilität hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Der Experte senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/jha/



