Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,39 Prozent auf 27 196,18 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 241,518 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,015 Prozent fester bei 26 827,97 Punkten, nach 26 823,94 Punkten am Vortag.

Bei 26 825,89 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 270,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Wert von 26 576,83 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Stand von 26 050,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 27 335,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 26,34 Prozent auf 31,99 EUR), Fraport (+ 5,55 Prozent auf 50,60 EUR), AIXTRON SE (+ 5,36 Prozent auf 22,61 EUR), SMA Solar (+ 5,03 Prozent auf 50,10 EUR) und HelloFresh (+ 4,85 Prozent auf 5,89 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen United Internet (-4,84 Prozent auf 23,20 EUR), HENSOLDT (-3,74 Prozent auf 38,08 EUR), Stabilus SE (-2,33 Prozent auf 54,40 EUR), Siltronic (-2,16 Prozent auf 72,40 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,75 Prozent auf 118,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 575 645 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,42 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at