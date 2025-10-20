MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein HelloFresh-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HelloFresh-Anteilen statt. Der Schlusskurs des HelloFresh-Papiers betrug an diesem Tag 20,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,687 HelloFresh-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.10.2025 339,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 66,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte HelloFresh einen Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA war der 02.11.2017. Den ersten Handelstag begann das HelloFresh-Papier bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at