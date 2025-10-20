HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Investmentbeispiel
|
20.10.2025 10:04:13
MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein HelloFresh-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HelloFresh-Anteilen statt. Der Schlusskurs des HelloFresh-Papiers betrug an diesem Tag 20,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,687 HelloFresh-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.10.2025 339,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 66,08 Prozent.
Zuletzt verbuchte HelloFresh einen Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA war der 02.11.2017. Den ersten Handelstag begann das HelloFresh-Papier bei 10,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
17.10.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
15.10.25