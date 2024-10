Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,55 Prozent auf 14 087,21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,233 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 14 002,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 010,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 088,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 002,29 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,672 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 371,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der SDAX 14 323,64 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, den Stand von 12 588,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 4,60 Prozent auf 70,50 EUR), Douglas (+ 2,93 Prozent auf 20,36 EUR), Sixt SE St (+ 2,85 Prozent auf 68,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,67 Prozent auf 15,38 EUR) und INDUS (+ 2,55 Prozent auf 22,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Nagarro SE (-2,98 Prozent auf 89,65 EUR), Dürr (-2,37 Prozent auf 22,26 EUR), Drägerwerk (-1,95 Prozent auf 47,75 EUR), RENK (-1,56 Prozent auf 19,81 EUR) und SMA Solar (-1,04 Prozent auf 17,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 759 277 Aktien gehandelt. Mit 9,904 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 9,49 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at