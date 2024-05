Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent fester bei 14 787,15 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 120,415 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,005 Prozent auf 14 745,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 744,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 745,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 808,29 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 459,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 701,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wurde der SDAX mit 13 696,66 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 808,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit GRENKE (+ 2,28 Prozent auf 22,45 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,16 Prozent auf 70,95 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,58 Prozent auf 7,09 EUR), METRO (St) (+ 1,54 Prozent auf 4,96 EUR) und ADTRAN (+ 1,48 Prozent auf 5,47 USD). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil DEUTZ (-2,61 Prozent auf 5,41 EUR), Drägerwerk (-2,41 Prozent auf 48,50 EUR), Ceconomy St (-1,97 Prozent auf 2,09 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,51 Prozent auf 16,96 EUR) und 1&1 (-1,32 Prozent auf 16,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 180 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,575 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at