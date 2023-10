Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Letztendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 12 844,00 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 104,087 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,098 Prozent tiefer bei 12 809,78 Punkten, nach 12 822,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 12 889,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 805,98 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 11.09.2023, mit 13 153,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, stand der SDAX noch bei 13 256,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 10 419,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,28 Prozent. Bei 13 880,68 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,18 Prozent auf 85,00 EUR), adesso SE (+ 4,42 Prozent auf 96,90 EUR), GFT SE (+ 3,85 Prozent auf 28,06 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,23 Prozent auf 34,54 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,10 Prozent auf 66,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil New Work SE (ex XING) (-9,20 Prozent auf 88,80 EUR), MorphoSys (-4,60 Prozent auf 23,01 EUR), PATRIZIA SE (-3,88 Prozent auf 7,68 EUR), AUTO1 (-3,39 Prozent auf 6,50 EUR) und Grand City Properties (-2,31 Prozent auf 8,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 395 753 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,355 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

