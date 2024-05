Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Im SDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,32 Prozent aufwärts auf 15 133,59 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 123,254 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,244 Prozent auf 15 121,46 Punkte an der Kurstafel, nach 15 084,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 053,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 204,50 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 14 258,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 827,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 603,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,50 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 204,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 9,99 Prozent auf 22,68 EUR), Ceconomy St (+ 5,35 Prozent auf 2,60 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,74 Prozent auf 46,36 EUR), Grand City Properties (+ 4,73 Prozent auf 11,29 EUR) und INDUS (+ 4,17 Prozent auf 28,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SCHOTT Pharma (-14,74 Prozent auf 31,82 EUR), thyssenkrupp nucera (-9,26 Prozent auf 12,04 EUR), PVA TePla (-5,29 Prozent auf 19,17 EUR), AUTO1 (-4,89 Prozent auf 7,22 EUR) und ADTRAN (-4,12 Prozent auf 5,59 USD) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 572 082 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,925 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 6,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

