Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in London vorsichtiger.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 7 494,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,323 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 487,71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 487,71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 525,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 465,12 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 7 697,51 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 23.10.2023, mit 7 374,83 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 784,67 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,94 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 4,13 Prozent auf 6,05 GBP), Ocado Group (+ 3,81 Prozent auf 5,83 GBP), Endeavour Mining (+ 3,32 Prozent auf 23,35 CAD), Anglo American (+ 3,13 Prozent auf 18,06 GBP) und Rio Tinto (+ 2,61 Prozent auf 54,26 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rolls-Royce (-2,33 Prozent auf 3,02 GBP), Compass Group (-2,03 Prozent auf 21,21 GBP), Admiral Group (-1,99 Prozent auf 25,08 GBP), BAT (-1,71 Prozent auf 22,95 GBP) und AstraZeneca (-1,47 Prozent auf 104,34 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 11 305 977 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,227 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at