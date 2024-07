Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Kursplus

Am Montag steht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,11 Prozent im Plus bei 39 160,86 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 14,018 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 39 092,39 Zählern und damit 0,068 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (39 118,86 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 438,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 037,94 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, notierte der Dow Jones bei 38 686,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2024, wurde der Dow Jones auf 39 566,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 407,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 3,55 Prozent auf 128,19 USD), Boeing (+ 2,66 Prozent auf 186,86 USD), Apple (+ 2,19 Prozent auf 215,24 USD), JPMorgan Chase (+ 1,80 Prozent auf 205,90 USD) und Goldman Sachs (+ 1,40 Prozent auf 458,63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-2,11 Prozent auf 336,96 USD), UnitedHealth (-1,71 Prozent auf 500,56 USD), 3M (-1,60 Prozent auf 100,56 USD), McDonalds (-1,51 Prozent auf 250,98 USD) und Caterpillar (-1,38 Prozent auf 328,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 893 606 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 3,084 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at