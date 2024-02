Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt

Wenig Veränderung ist am Donnerstagnachmittag in New York zu beobachten.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 38 681,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,569 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,164 Prozent auf 38 613,89 Punkte an der Kurstafel, nach 38 677,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 755,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 544,36 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,350 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 683,01 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 34 112,27 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Wert von 33 949,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,56 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 38 783,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 12,34 Prozent auf 111,37 USD), McDonalds (+ 1,31 Prozent auf 291,08 USD), Salesforce (+ 0,72 Prozent auf 290,91 USD), Chevron (+ 0,56 Prozent auf 152,98 USD) und American Express (+ 0,21 Prozent auf 209,51 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-1,77 Prozent auf 39,71 USD), Johnson Johnson (-1,60 Prozent auf 155,45 USD), Merck (-1,15 Prozent auf 126,01 USD), Visa (-1,11 Prozent auf 276,30 USD) und Amgen (-0,97 Prozent auf 293,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Walt Disney-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 031 498 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,795 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die 3M-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at