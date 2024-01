Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,28 Prozent stärker bei 16 949,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,944 Prozent auf 16 894,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 736,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16 970,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 863,39 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 16 729,80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 14 909,26 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 11 410,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 2,45 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 16 970,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fastenal (+ 6,72 Prozent auf 67,64 USD), KLA-Tencor (+ 5,02 Prozent auf 590,76 USD), Marvell Technology (+ 4,70 Prozent auf 68,43 USD), Lam Research (+ 4,32 Prozent auf 785,40 USD) und Applied Materials (+ 3,89 Prozent auf 159,33 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-4,50 Prozent auf 2,66 USD), Moderna (-2,62 Prozent auf 97,72 USD), Dollar Tree (-2,35 Prozent auf 132,22 USD), Synopsys (-2,24 Prozent auf 496,51 USD) und JDcom (-1,83 Prozent auf 22,01 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 143 485 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at