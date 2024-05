Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Zuschläge

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,12 Prozent auf 18 135,09 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,318 Prozent auf 18 171,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 113,46 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18 247,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 099,73 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 011,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 962,41 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.05.2023, den Stand von 13 347,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,62 Prozent nach oben. Bei 18 464,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 4,16 Prozent auf 274,92 USD), Datadog A (+ 2,17 Prozent auf 118,39 USD), Gilead Sciences (+ 2,00 Prozent auf 65,87 USD), Broadcom (+ 1,89 Prozent auf 1 330,35 USD) und ASML (+ 1,69 Prozent auf 928,98 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Align Technology (-3,12 Prozent auf 271,63 USD), Moderna (-3,09 Prozent auf 118,90 USD), Enphase Energy (-2,49 Prozent auf 108,36 USD), Lucid (-2,41 Prozent auf 2,64 USD) und Tesla (-1,84 Prozent auf 168,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 701 085 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,832 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,85 Prozent.

Redaktion finanzen.at