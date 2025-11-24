Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Morgen aufwärts.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,61 Prozent stärker bei 24 630,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,921 Prozent fester bei 24 462,87 Punkten in den Handel, nach 24 239,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 455,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 647,53 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 25 358,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Wert von 23 498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 20 776,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,42 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 6,47 Prozent auf 220,78 USD), Broadcom (+ 6,29 Prozent auf 361,60 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,90 Prozent auf 317,35 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,88 Prozent auf 317,28 USD) und Tesla (+ 4,41 Prozent auf 408,35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Copart (-3,49 Prozent auf 39,31 USD), Starbucks (-2,44 Prozent auf 83,27 USD), Cintas (-1,81 Prozent auf 182,43 USD), Diamondback Energy (-1,80 Prozent auf 143,80 USD) und Keurig Dr Pepper (-1,68 Prozent auf 27,28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 111 239 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,774 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

