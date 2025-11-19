Gute Stimmung in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,24 Prozent höher bei 24 807,91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 24 517,27 Punkte an der Kurstafel, nach 24 503,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24 502,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 807,91 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,330 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 24 817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23 384,77 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 20 684,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,27 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 5,39 Prozent auf 300,31 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,29 Prozent auf 299,31 USD), Constellation Energy (+ 3,77) Prozent auf 352,16 USD), Lam Research (+ 3,76 Prozent auf 148,63 USD) und ON Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 46,95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,53 Prozent auf 199,49 USD), Diamondback Energy (-2,60 Prozent auf 145,69 USD), Netflix (-2,50 Prozent auf 111,24 USD), Adobe (-2,08 Prozent auf 317,73 USD) und PayPal (-1,78 Prozent auf 51,99 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 389 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at