Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert letztendlich

Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 1 817,69 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 1 801,94 Punkten in den Handel, nach 1 802,03 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 796,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 821,27 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 1 844,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 859,23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 583,96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,05 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 2,79 Prozent auf 7,75 EUR), Lenzing (+ 2,46 Prozent auf 31,25 EUR), Flughafen Wien (+ 1,89) Prozent auf 54,00 EUR), PORR (+ 1,88 Prozent auf 14,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,54 Prozent auf 105,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-16,67 Prozent auf 5,00 EUR), Addiko Bank (-1,49 Prozent auf 19,80 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 38,50 EUR), voestalpine (-0,37 Prozent auf 21,30 EUR) und Semperit (-0,35 Prozent auf 11,34 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 719 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

