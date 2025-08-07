voestalpine Aktie

25,74EUR 0,90EUR 3,62%
voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

07.08.2025 10:40:00

voestalpine kaufen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine leicht von 34 auf 35 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz nach den jüngsten Quartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Im abgelaufenen Jahresviertel überraschte vor allem der freie Cashflow deutlich positiv, hieß es.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,32 Euro für 2025/26, sowie 3,49 bzw. 4,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,60 Euro für 2025/26, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Donnerstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 25,38 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0023 2025-08-07/10:40

Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
Unternehmen:
voestalpine AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
25,68 € 		Abst. Kursziel*:
36,29%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
24,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,56%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13.06.25 voestalpine accumulate Erste Group Bank
05.06.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
14.04.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
28.11.24 voestalpine accumulate Erste Group Bank
14.11.24 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
