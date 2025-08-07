voestalpine Aktie
|25,74EUR
|0,90EUR
|3,62%
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine leicht von 34 auf 35 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz nach den jüngsten Quartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Im abgelaufenen Jahresviertel überraschte vor allem der freie Cashflow deutlich positiv, hieß es.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,32 Euro für 2025/26, sowie 3,49 bzw. 4,16 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,60 Euro für 2025/26, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.
Am Donnerstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 25,38 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0023 2025-08-07/10:40
|Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
25,68 €
|
Abst. Kursziel*:
36,29%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
24,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,56%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Analysen zu voestalpine AGmehr Analysen
|13.06.25
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|05.06.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|14.04.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.24
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.24
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|25,62
|3,14%
