Starker Wochentag in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Kursplus

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,96 Prozent höher bei 1 817,99 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 1 800,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 800,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 818,69 Punkte, das Tagestief hingegen 1 799,91 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 883,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 732,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der ATX Prime mit 1 591,78 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3,24 Prozent auf 35,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,69 Prozent auf 22,14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 112,60 EUR), voestalpine (+ 2,17 Prozent auf 25,44 EUR) und Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 16,97 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-2,78 Prozent auf 3,50 EUR), S IMMO (-1,84 Prozent auf 21,30 EUR), FACC (-0,75 Prozent auf 7,93 EUR), ZUMTOBEL (-0,65 Prozent auf 6,14 EUR) und Andritz (-0,61 Prozent auf 57,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 078 007 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at